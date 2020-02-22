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Россияне старше 40 лет получат дополнительный отгул

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.

Принятие законопроекта сделает диспансеризацию доступнее и поспособствует увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сообщается на сайте кабина. Разработчики документа рассчитывают, что изменения в кодексе также помогут реализации нацпроектов.

Согласно поправкам в статье ТК, которая касается гарантий работникам, направляемым на медосмотр, сотрудники старше 40 лет смогут получить «ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка».

Сейчас работники могут взять один оплачиваемый день для посещения врачей раз в три года, лица предпенсионного и пенсионного возраста — два рабочих дня один раз в год. Таким образом, власти поощряют ежегодную диспансеризацию взрослого населения.

Летом прошлого года правительство выпустило распоряжение о проведении до конца 2020 года всероссийской диспансеризации. Ожидается, что всего обследование у врачей пройдут более 62 миллионов россиян.

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Топ комментариев

kygear

Осталось забрать право на жизнь..

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

domanl

Цитатачто цель Путина — «забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу». Ну просто дьявол...

Pit1570

Они в России уже давно работают

-Керя-

Если наступит конец света в России этого не заметят...