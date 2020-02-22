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Россия оценила имитацию ядерного удара США

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Москва осуждает имитацию ограниченных ядерных ударов по территории России, которые прорабатываются США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков указал, что Россия допускает использование ядерного оружия только при нападении на нее с применением оружия массового уничтожения или при агрессии, которая ставит под угрозу существование государства.

«Мы вновь обращаем внимание американских коллег на необходимость расставить точки над i в их собственном военном планировании, переподтвердив для начала известную формулу, которая существует еще с советских времен о том, что в ядерной войне не может быть победителей», — добавил он.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США провели учения на случай применения Россией ядерного оружия в Европе. В ходе маневров американские военные сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия.

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