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Землетрясение зафиксировали в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ray Bouknight

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 275 километрах к западу от Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в субботу, имел координаты 51.30 градуса северной широты и 90.54 градуса восточной долготы, свидетельствуют данные оперативной обработки ученых.

Отмечается, что интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64. Значительная сейсмоактивность фиксируется в Туве с конца 2011 года, там регулярно происходят землетрясения.

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