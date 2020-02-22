Землетрясение зафиксировали в Туве

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 275 километрах к западу от Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в субботу, имел координаты 51.30 градуса северной широты и 90.54 градуса восточной долготы, свидетельствуют данные оперативной обработки ученых.

Отмечается, что интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64. Значительная сейсмоактивность фиксируется в Туве с конца 2011 года, там регулярно происходят землетрясения.