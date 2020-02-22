Blizzard протестирует новое дополнение World of Warcraft

Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тестировании World of Warcraft: Shadowlands, чтобы стать участником, нужно зайти на сайт игры и нажать соответствующую кнопку.

Критерии отбора тестеров не раскрываются, также неизвестны сроки и продолжительность тестирования. В описании уточняется, что регистрация игрока в программе не гарантирует участие в тестировании.

Дополнение уже можно купить в магазине Blizzard. Пользователям предлагают три версии: Epic Edition (2999 рублей), Heroic Edition (2349 рублей) и Base Edition (1699 рублей). Издания отличаются цифровыми бонусами.

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World of Wacraft: Shadowlands анонсировали на BlizzCon 2019. На этот раз игрокам предстоит отправиться в Царство теней. Из первого видео дополнения известно, что бывшая повелительница Орды Сильвана уничтожает корону Короля-лича и открывает путь в Темные земли.