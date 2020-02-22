Искусственный интеллект нашел уникальный антибиотик

Человечество нуждается в новых антибиотиках, однако их поиск занимает огромное количество времени. Ученые из Массачусетского технологического института создали нейросеть, которая выбирает химические соединения, наиболее эффективно подавляющие размножение бактерий.

Программу тренировали на кишечной палочке и 2335 молекулах, среди которых были как медицинские антибиотики, так и разнообразные вещества животного, растительного и микробного происхождения с антибактериальной активностью, пишет журнал Cell.

После обучения нейросети дали примерно 6 тысяч потенциальных лекарственных молекул, которые сейчас изучаются исследователями. Искусственный интеллект отобрал около сотни, при этом одно из веществ оказалось очень эффективным антибиотиком.

Найденное вещество назвали халицин, он действует на целый ряд опасных бактерий, часть их которых устойчивы к другим антибиотикам. Новинка нарушает поток протонов через клеточную мембрану бактерии, это уникальный механизм.

Самое главное — бактерии не могут стать устойчивыми к такому антибиотику. Кроме этого, для животных он практически не токсичен. Ученые рассчитывают, что дальнейшая работа нейросети позволит создать целый новый класс антибиотиков.