Выбраны лучшие нудистские пляжи на планете

Лучшим нудистским пляжем на планете признан Плайя де Болония в Испании, об этом свидетельствуют рейтинг сервиса Globehunters.

Специалисты учитывали безопасность расположения, среднюю температуру воздуха, количество солнечных часов в летние месяцы, доступность, а также толерантность местных жителей. В целом пляж неподалеку от города Кадис набрал 75,79 балла из 100.

На втором месте оказался пляж в хорватской деревне Пунта-Крижа (73,72 балла), а на третьем — Иля Дэзерта в Португалии (73,04 балла). За ними расположились пляжи Совинье в Хорватии (72,97 балла) и Плайя де Кавайет в Испании (71,86 балла).

Также в десятку попали пляжи Прайя даз Адегаз в Португалии (70,61), Плайя эль Торн в Испании (70,53), Прайя де Бела Виста в Португалии (70,5), Рэд Бич на острове Санторини в Греции (70,2) и пляж Плакиас в Греции (68,75).