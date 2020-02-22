Панарин побил рекорд Гретцки и Мессье

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побил рекорд клуба по количеству набранных очков до первых 60 матчей регулярного сезона.

Россиянин уже набрал 81 очко в текущем регулярном сезоне в 59 играх. На его счету 31 гол и 50 передач. Согласно данным ESPN, по этому показателю россиянин обошел легендарных Марка Мессье и Уэйна Гретцки.

With his 2 pts against Carolina, Artemi Panarin joins an impressive list in @NYRangers history.



His 81 pts in 59 games are the most by any player in team history before playing in his 60th game.



Only other players with at least 75? Hall of Famers Mark Messier and Wayne Gretzky. pic.twitter.com/guXe55mjnR — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 22, 2020

Для Панарина это третий сезон подряд с количеством очков более 80-ти. Такое же удавалось Федорову, Малкину и Кучерову, а также Дацюку и Овечкину. Скорее всего, россиянин также побьет рекорд личной результативности, он составляет 87 очков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает бороться за плей-офф, команда идет на 11-м месте на Востоке. До конца регулярного чемпионата остается 22 матча.