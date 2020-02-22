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Панарин побил рекорд Гретцки и Мессье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artemiypanarin/

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин побил рекорд клуба по количеству набранных очков до первых 60 матчей регулярного сезона.

Россиянин уже набрал 81 очко в текущем регулярном сезоне в 59 играх. На его счету 31 гол и 50 передач. Согласно данным ESPN, по этому показателю россиянин обошел легендарных Марка Мессье и Уэйна Гретцки.

Для Панарина это третий сезон подряд с количеством очков более 80-ти. Такое же удавалось Федорову, Малкину и Кучерову, а также Дацюку и Овечкину. Скорее всего, россиянин также побьет рекорд личной результативности, он составляет 87 очков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает бороться за плей-офф, команда идет на 11-м месте на Востоке. До конца регулярного чемпионата остается 22 матча.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

kygear

Осталось забрать право на жизнь..

Bobobu

Ирина Волк что сделала??? Ирина Волк брала интервью и еще что-то брала.

Иркут 69

До 9 мая больше двух месяцев... а уже некоторых предсказуемо накрывает волна безумия.. Чего ждать дольше...

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

pepelmetal

Так у нас оружие и ракеты намного лучше амерских)