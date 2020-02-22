«Пожиратель снега» из России произвел фурор в Финляндии

Российский железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где железные дороги традиционно расчищают тракторами.

«Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания», — пояснил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Финские специалисты намерены выяснить, можно ли использовать российский поезд для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии. Протяженность железных дорог в стране — почти 6 тысяч километров.

Железнодорожный состав испытают на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега. Первые результаты снегоуборочного поезда СМ-7 впечатлили финнов, которые прозвали машину «пожирателем снега».

По мнению экспертов, более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет. Если опыт использования состава признают удачным, то Финляндия закажет у России несколько таких поездов.