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«Пожиратель снега» из России произвел фурор в Финляндии

Источник:
РИА Новости
386 0
Фото: motowoz / CC0

Российский железнодорожный состав для расчистки путей от снега произвел фурор в Финляндии, где железные дороги традиционно расчищают тракторами.

«Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания», — пояснил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Финские специалисты намерены выяснить, можно ли использовать российский поезд для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии. Протяженность железных дорог в стране — почти 6 тысяч километров.

Железнодорожный состав испытают на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега. Первые результаты снегоуборочного поезда СМ-7 впечатлили финнов, которые прозвали машину «пожирателем снега».

По мнению экспертов, более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет. Если опыт использования состава признают удачным, то Финляндия закажет у России несколько таких поездов.

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Топ комментариев

kygear

Осталось забрать право на жизнь..

Bobobu

Ирина Волк что сделала??? Ирина Волк брала интервью и еще что-то брала.

Иркут 69

До 9 мая больше двух месяцев... а уже некоторых предсказуемо накрывает волна безумия.. Чего ждать дольше...

smakmisha

Затем на очереди отмена первого списка вредности ну а далее и второго.

pepelmetal

Так у нас оружие и ракеты намного лучше амерских)