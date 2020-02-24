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Фильм дня: «Мы из будущего»

Источник:
Sibnet.ru
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Военная драма Андрея Малюкова предлагает зрителю поразмыслить, что бы он сделал, оказавшись в эпицентре боев Великой отечественной войны.

События фильма разворачиваются в современном мире, когда группа друзей ведет раскопки под Питером на местах боевых действий Великой отечественной войны. Парни хотят нажиться на памяти героев, но вместо этого оказываются во временной петле и попадают в прошлое. Теперь им самим придется стать солдатами страшной войны.

Главная идея фильма достаточно проста, но в тоже время важны для каждого. Сейчас все только могут рассуждать о том, каким важным или бессмысленным был подвиг советского народа, когда они грудью бросались на пол пули. Героям фильма, посмеивавшимся над прошлым, пришлось самим испытать весь ужас прошлых лет. А каждому зрителю стоит задуматься, смог бы он повторить подвиг советского солдата?

В фильме снялись популярные сегодня актеры, среди которых Данила Козловский, Владимир Яглыч, Екатерина Климова, Даниил Страхов, Борис Галкин и другие. Рейтинг фильма «Мы из будущего» IMDb: 6.80.




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