США лишат Россию новых технологий

Официальный Вашингтон понизит статус России для запрета экспорта новейших товаров и технологий, соответствующее решение принято Министерством торговли США.
Сейчас Россия помечена меткой «A» по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий. С 24 февраля ее переместят в категорию стран «D», вызывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий.
После этого США перестанут выдавать лицензии на экспорт в
Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления оружия или
ракет, а также беспилотных систем. Американцам запретят поставлять такие
системы в Россию.
В качестве исключения может быть разрешен экспорт и реэкспорт в Россию товаров, поддерживающих гражданское сотрудничество России и США в космической сфере или коммерческие запуски ракет, отмечается в документе ведомства.
После вступления новых правил в силу Россия станет страной, которая не сможет официально закупать в Соединенных Штатах товары, контролируемые по критерию «Национальная безопасность».
В этот список входят газовые турбины, калибровочное оборудование, авиационная авионика и многое другое. Схожий режим действует только в отношении Северной Кореи, Ирака, Ливии и Венесуэлы.