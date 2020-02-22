США лишат Россию новых технологий

Официальный Вашингтон понизит статус России для запрета экспорта новейших товаров и технологий, соответствующее решение принято Министерством торговли США.

Сейчас Россия помечена меткой «A» по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий. С 24 февраля ее переместят в категорию стран «D», вызывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий.

После этого США перестанут выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления оружия или ракет, а также беспилотных систем. Американцам запретят поставлять такие системы в Россию.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США признали невозможность заменить российские РД-180

В качестве исключения может быть разрешен экспорт и реэкспорт в Россию товаров, поддерживающих гражданское сотрудничество России и США в космической сфере или коммерческие запуски ракет, отмечается в документе ведомства.

После вступления новых правил в силу Россия станет страной, которая не сможет официально закупать в Соединенных Штатах товары, контролируемые по критерию «Национальная безопасность».

В этот список входят газовые турбины, калибровочное оборудование, авиационная авионика и многое другое. Схожий режим действует только в отношении Северной Кореи, Ирака, Ливии и Венесуэлы.