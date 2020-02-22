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Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

В результате столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Убинском районе Новосибирской области погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Водитель автомобиля Opel Astra, который двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП на месте погиб водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки», — говорится в сообщении.

Еще одна пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась. В результате число погибших в аварии составило четыре человека.

Отмечается, что в связи с происшествием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки водителя легковушки и сложных погодных условий.

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Топ комментариев

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!

Иркут 69

До 9 мая больше двух месяцев... а уже некоторых предсказуемо накрывает волна безумия.. Чего ждать дольше...

_ASUS__

так то жёсткий зверинец ... распад страны всё ближе

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...

kygear

Осталось забрать право на жизнь..