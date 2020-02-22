Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

В результате столкновении грузовика и легкового автомобиля вечером в пятницу в Убинском районе Новосибирской области погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Водитель автомобиля Opel Astra, который двигался со стороны Барабинского района в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП на месте погиб водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки», — говорится в сообщении.

Еще одна пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась. В результате число погибших в аварии составило четыре человека.

Отмечается, что в связи с происшествием проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки водителя легковушки и сложных погодных условий.