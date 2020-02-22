Саудовская Аравия задумала разорвать «нефтяной союз» с Россией

Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий выхода из «нефтяного союза» с Россией из-за сокращения топливного спроса на мировом рынке.

В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении добычи, передает Wall Street Journal.

В результате Эр-Рияд обсуждает с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами сокращение добычи еще на 300 тысяч баррелей в сутки уже без участия Москвы. Как отмечают эксперты, если «союз» будет разорван, способности ОПЕК влиять на нефтяные цены снизятся.

Эксперты ОПЕК ранее спрогнозировали, что из-за эпидемии коронавируса в Китае спрос на нефть может упасть на 124–200 тысяч баррелей в сутки. В результате на рынке может возникнуть переизбыток предложения, цена нефти пойдет вниз.