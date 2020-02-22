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Саудовская Аравия задумала разорвать «нефтяной союз» с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий выхода из «нефтяного союза» с Россией из-за сокращения топливного спроса на мировом рынке.

В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении добычи, передает Wall Street Journal.

В результате Эр-Рияд обсуждает с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами сокращение добычи еще на 300 тысяч баррелей в сутки уже без участия Москвы. Как отмечают эксперты, если «союз» будет разорван, способности ОПЕК влиять на нефтяные цены снизятся.

Эксперты ОПЕК ранее спрогнозировали, что из-за эпидемии коронавируса в Китае спрос на нефть может упасть на 124–200 тысяч баррелей в сутки. В результате на рынке может возникнуть переизбыток предложения, цена нефти пойдет вниз.

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Топ комментариев

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!

Иркут 69

До 9 мая больше двух месяцев... а уже некоторых предсказуемо накрывает волна безумия.. Чего ждать дольше...

_ASUS__

так то жёсткий зверинец ... распад страны всё ближе

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...

kygear

Осталось забрать право на жизнь..