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США сымитировали ядерный удар по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of the Interior

Военные маневры прошли в США, по их сценарию американские военные наносят по России ядерный удар в ответ на агрессию в Европе, сообщается на сайте Пентагона.

Согласно легенде учений, российская армия решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории Североатлантического альянса. После этого президент США решает, как именно ответить на непредвиденную ситуацию.

В ходе маневров США «сымитировали ответные действия с использованием ядерного оружия». Известно, что учения прошли 20 февраля на базе Стратегического командования вооруженных сил США в Небраске, в них принял участие глава Пентагона Марк Эспер.

Кроме этого, в учениях также приняли участие представители конгресса США, чтобы понять особенности коммуникации во время ядерного кризиса.

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