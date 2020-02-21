Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой

Школьница из Новосибирска Варвара Глухова выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и покорила всех наставников.

10-летняя Варвара Глухова спела песню «Мама, я танцую» группы «2Маши». Почти с первых строчек к ней повернулся Валерий Меладзе, следом за них — Баста. Чуть позднее не выдержала и Полина Гагарина. Все наставники с удовольствием наблюдали за исполнительницей.

После выступления Полина Гагарина вспомнила, что ее продюсер Константин Меладзе называл таких энергичных музыкантов зверюгами. «Это просто звериная энергия, сумасшедшая. Ты нам дала такого жара», — сказала Гагарина.

Наставникам пришлось побороться за талантливую сибирячку, предлагая ей наилучшие условия в командах, но Варвара Глухова была уверена в своем решении, она выбрала себе в наставники Полину Гагарину.

В этом же эфире выступил еще один представитель Новосибирска — 12-летний Иван Азаренко, исполнивший композицию «О любви» рок-группы «Чиж и Ко». Во время его пения наставники одобрительно кивали и отмечали, что мальчик хорошо поет, но не повернулись к нему, тем самым он не прошел в «Голос».