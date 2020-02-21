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Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Школьница из Новосибирска Варвара Глухова выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и покорила всех наставников.

10-летняя Варвара Глухова спела песню «Мама, я танцую» группы «2Маши». Почти с первых строчек к ней повернулся Валерий Меладзе, следом за них — Баста. Чуть позднее не выдержала и Полина Гагарина. Все наставники с удовольствием наблюдали за исполнительницей.

После выступления Полина Гагарина вспомнила, что ее продюсер Константин Меладзе называл таких энергичных музыкантов зверюгами. «Это просто звериная энергия, сумасшедшая. Ты нам дала такого жара», — сказала Гагарина.

Наставникам пришлось побороться за талантливую сибирячку, предлагая ей наилучшие условия в командах, но Варвара Глухова была уверена в своем решении, она выбрала себе в наставники Полину Гагарину.

В этом же эфире выступил еще один представитель Новосибирска — 12-летний Иван Азаренко, исполнивший композицию «О любви» рок-группы «Чиж и Ко». Во время его пения наставники одобрительно кивали и отмечали, что мальчик хорошо поет, но не повернулись к нему, тем самым он не прошел в «Голос».

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...