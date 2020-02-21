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Отменена советская норма о выдаче молока за вредность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © stu_spivack

Правительство отменило советскую норму от 1967 года о бесплатной выдаче молока работникам и служащим на работах с вредными условиями труда в рамках «регуляторной гильотины».

Изначально норма о выдаче молока «за вредность» была утверждена постановлением Совета Министров СССР, однако ее также закрепили в современном законодательстве, внеся соответствующую статью в Трудовой кодекс.

Согласно кодексу на предприятиях с вредными условиями труда работники имеют право на бесплатное молоко или «другие равноценные продукты». Вместо продуктов работнику могут выплатить компенсацию в размере стоимости продуктов по письменному заявлению.

На предприятиях с особо вредными условиями труда работникам выдается бесплатное лечебно-профилактическое питание. Его стоимость может быть выплачена деньгами, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором.

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...