Отменена советская норма о выдаче молока за вредность

Правительство отменило советскую норму от 1967 года о бесплатной выдаче молока работникам и служащим на работах с вредными условиями труда в рамках «регуляторной гильотины».

Изначально норма о выдаче молока «за вредность» была утверждена постановлением Совета Министров СССР, однако ее также закрепили в современном законодательстве, внеся соответствующую статью в Трудовой кодекс.

Согласно кодексу на предприятиях с вредными условиями труда работники имеют право на бесплатное молоко или «другие равноценные продукты». Вместо продуктов работнику могут выплатить компенсацию в размере стоимости продуктов по письменному заявлению.

На предприятиях с особо вредными условиями труда работникам выдается бесплатное лечебно-профилактическое питание. Его стоимость может быть выплачена деньгами, если это предусмотрено коллективным или трудовым договором.