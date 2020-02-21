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Назван самый эффективный метод лечения рака

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самым эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями на сегодня является иммунотерапия, сообщил генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс. По его словам, данный метод стали применять в 2019 году.

Вывод сделан по показателям процента выздоровления пациентов, больных раком, а также потенциальной возможности излечить самые смертельные виды онкологии, уточнил эксперт. Например, методом иммунной онкологии стали успешно лечить рак крови.

Иммунная терапия онкологических заболеваний проводится при помощи измененных Т-клеток, а также специальных медикаментов. Она принципиально отличается от традиционных методов лечения — химиотерапии и облучения.

Главная цель иммунотерапии — активизировать собственные защитные силы организма и сделать злокачественные клетки заметными для иммунных клеток и антител. После таких манипуляций организм самостоятельно справляется с раком.

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