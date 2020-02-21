Россияне выбрали автомобиль мечты

Россияне назвали самыми желанными автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado, свидетельствует исследование портала «Авто.ру».

Обладателем такими моделями хочет стать каждый пятый городской житель. В тройку лидеров также вошли премиальный Mercedes, который назвали 11% граждан, и японский Lexus, его выбрали 6% опрошенных россиян.

На четвертом месте оказался BMW, на пятом — Audi. У Audi россияне выбрали такие модели, как Q7, Q8 и RS6, у BMW — X5 и X6. Люксовые автомобили в целом назвали лишь 10% опрошенных граждан, лидерами среди них стали Porsche и Rolls-Royce.

Примечательно, что 1% россиян заявили, что мечтают передвигаться по городу на вертолете, самолете или космическом корабле. Отечественные марки в список самых желанных автомобилей не попали.



