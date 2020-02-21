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Мать мальчика с вросшей в колени гречкой получила реальный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд вынес приговор по делу об истязании восьмилетнего мальчика в Омске, которого мать и ее сожитель наказывали, заставляя часами стоять на гречке, отчего крупа вросла ребенку в колени, оба получили реальные сроки, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

Об издевательствах над ребенком стало известно в декабре прошлого года, когда о деле сообщили следователи. Отчим восьмилетнего мальчика, 35-летний программист Сергей Казаков использовал нетрадиционные и жестокие методы воспитания, а его сожительница, 27-летняя Алина Юмашева не возражала.

Следствие установило, что в апреле и мае 2019 года Казаков неоднократно за малейшие провинности, например, опоздание домой из школы, ставил пасынка на гречку. Наказание длилось от получаса до девяти часов, мужчина контролировал мальчика, записывая происходящее на камеру. Мать знала о методах воспитания, но не возражала. Кроме того, отчим бил пасынка

В мае ребенок, не выдержав истязаний, сбежал к соседу по даче и рассказал обо всем. Тот обратился в полицию. Крупа вросла в колени мальчика, ее удаляли хирургическим путем.

Казакова арестовали, Юмашева находилась под подпиской о невыезде. Мальчика отправили в интернат, но через некоторое время вернули матери, так как он сам об этом просил.

Омский районный суд признал пару виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пунктами «в», «г» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а мать — также виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Казакову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой — 1,5 года лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

_ASUS__

тебе в церковь всё равно сходить надобно ... такое количество лжи изрекаемое тобою не может не оставить...

~ST~

Вот они патриоты. Россия их взрастила, обучила. А они вот так отплачивают. Коллаборационисты!