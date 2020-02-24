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Буддийский лама предупредил о возможной эпидемии в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Буддисты России в ночь воскресенья на понедельник встретили Новый год по лунному календарю. Согласно прогнозам, он принесет миру не военные конфликты, а эпидемию, сообщил Намдал лама из дацана «Ринпоче Багша» в Бурятии.

Согласно буддийскому учению, 2020 год открывает очередной 12-летний цикл. Год станет неожиданным и удивительным. Жителей России ждут реформы, победы и новые достижения. Военных конфликтов в этом году не будет.

«Во время правления белой металлической Мыши повезет всем, кто обладает схожими с ее качествами: Лошади, Собаке, Быку и Кролику. Впрочем, успех будет ждать всех, кто будет уважать ценности хозяйки года», — цитирует ТРК «АригУс»Намдал ламу.

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Однако могут возникнуть и глобальные проблемы — велика вероятность эпидемии. Лама посоветовал приложить усилия для защиты своего здоровья. К тому же год будет не очень благоприятен для пожилых людей, но у детей и подростков напротив, все сложится хорошо.

«Мышка» сулит удачу родившимся в год Свиньи, Обезьяны и Петуха. Но чтобы все задуманное исполнилось, необходимо будет приложить усилия и быть готовым к переменам.

«О стабильности придется забыть. Поддержку белой металлической мыши получат все, кто согласится выйти из привычного образа жизни в погоне за мечтой. Шанс на успех есть у каждого», — резюмировал лама.

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