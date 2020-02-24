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Буддийский новый год пришел в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Буддисты России в ночь с воскресенья на понедельник встретили Новый год по лунному календарю. В Бурятии, Туве, Калмыкии, Иркутской области и Забайкальском крае его называют праздником «Белого месяца».

Праздник «Белого месяца» в Бурятии, Иркутской области и Забайкалье  именуют Сагалгаан или Сагаалха, в Туве — Шагаа, в Калмыкии — Цаган Сар. Символ 2020 года — металлическая белая Мышь. Дата начала праздника не привязана к конкретному числу, а высчитывается по лунному календарю и совпадает с концом зимы и началом весны. Длится он целый месяц.

В это время ходят в гости, принимают родных, друзей и близких. Для буддистов России этот праздник символизирует обновление, чистоту помыслов, новые надежды. На стол выставляется традиционная «белая пища» из молочных продуктов и мясных блюд. В Бурятии, Приангарье и Забайкалье —  молоко, буузы, боовы, в Калмыкии — борцоки, в Туве — быштак и боорзак.

Кроме традиционных народных гуляний в регионах страны, в 2020-м творческие коллективы из Бурятии, Калмыкии и Тувы представят праздничную программу в Кремлевском дворце. 



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