Норвежский лыжник увидел в победе Большунова помощь снегохода

Россиянин Александр Большунов победил в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур» благодаря снегоходу, который закрыл спортсмена от бокового ветра, заявил норвежский лыжник Симен Крюгер.

Большунов в четверг первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур». Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды, несмотря на то, что у него сломалась лыжная палка. Его отрыв на финише составил 51 секунду. Второе и третье место заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

По версии еще одного норвежца, Крюгера, Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику и закрыл его от сильного бокового ветра.

«Снегоход, вероятно, определенное время двигался слишком близко (к Большунову). Если он едет рядом с лыжником, это не очень хорошо. Важно, чтобы водитель снегохода знал направление ветра, а также то, что он закрывает от него лыжника. Он должен знать, где ехать, чтобы не влиять на результат гонки», — цитирует Крюгера издание Dagbladet.

Сам Большунов отметил, что не помнит, как ехал за снегоходом. «Был сильный ветер и плохая видимость. Я не думаю, что извлек пользу из того, что двигался вместе со снегоходом. Не считаю, что получил преимущество», — сказал он.