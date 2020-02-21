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Китай пообещал в марте победить эпидемию коронавируса

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © gov.cn

Китайские власти рассчитывают, что территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

«В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию», — цитирует «Интерфакс» посла.

По его словам, смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране — 0,55%. Дипломат рассказал, что «по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции».

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Также уменьшается количество зараженных новым коронавирусом и в Ухане — эпицентре эпидемии, добавил Чжан Ханьхуэй. «На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей», — сказал посол.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Сейчас в Китае подтверждено 75 465 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2236 человек скончались.

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Топ комментариев

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

_ASUS__

средневековье прости господи ... или хуже ... мы говорит гиперлупы будем строить ... на воротник токошто

DYNAMO7294

Почему бы допустим! Нашим олигархам платить не 13% НДФЛ, а 40% например!?

лачинов

Низзя. Они найдут способ компенсировать. Всю казну растащат.