Китай пообещал в марте победить эпидемию коронавируса

Китайские власти рассчитывают, что территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

«В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию», — цитирует «Интерфакс» посла.

По его словам, смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране — 0,55%. Дипломат рассказал, что «по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции».

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Также уменьшается количество зараженных новым коронавирусом и в Ухане — эпицентре эпидемии, добавил Чжан Ханьхуэй. «На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей», — сказал посол.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Сейчас в Китае подтверждено 75 465 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2236 человек скончались.