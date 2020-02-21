Плотный завтрак заставил людей сжигать вдвое больше калорий

Медики из Германии выяснили, что после обильного завтрака человеческий организм тратит для собственного обогрева примерно в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичным числом калорий

«Мы рекомендуем есть максимально плотный завтрак, обед как пациентам, страдающим от ожирения, так и здоровым людям. Это позволит им максимально снизить свой вес и предотвратить развитие метаболических расстройств», — приводит РИА Новости слова Юлиана Рихтер из Любекского университета.

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Рихтер и ее коллеги наблюдали за тем, как много энергии вырабатывало тело 16 мужчин-добровольцев, дневной рацион которых состоял из легкого завтрака и плотного обеда или же обильного завтрака и низкокалорийного обеда. И в том, и в другом случае участники опытов употребляли равное количество пищи и находились в идентичных условиях.

Оказалось, что утром организм мужчин тратил примерно в 2,5 раза больше энергии на разогрев, чем днем, причем количество затраченных калорий напрямую зависело от того, насколько плотным был завтрак. Открытие этого, как надеются ученые, поможет человечеству сдержать распространение ожирения и диабета.