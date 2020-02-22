Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек

Провидица Ванга в своих предсказаниях говорила об опасности для человечества дня с пятью двойками, по мнению ее близких друзей таким днем могут стать даты 22 февраля или 22 декабря 2020 года.

«Ванга вообще не увлекалась нумерологией, но такие вещи она даже просила не рассказывать о них, пока не придет время, потому что они поменяют в корне в какой-то момент жизнь может быть всего человечества— пять двоек», — говорил о предсказании Ванги ее близкий друг Сергей Косторной.

Пророчество болгарской провидицы гласит, что в день пяти двоек может случиться нечто, что перевернет жизнь всего человечества. При этом не уточняется, будут ли это негативные события, или наоборот радостные.

С пятью двойками связывают возможное приближение некого астероида к Земле. «К нам прилетит страшный астероид, чудовищный астероид. И прилетит он так точно, что он с траекторией Земли совпадает. Он попадает в Землю и разрушает ее — вот что может быть. Если повезет, и он пройдет рядом, все равно будут землетрясения, цунами», — вспомнил предсказание провидицы Косторный.

Если вдаваться в детали пересказа Косторного, то Ванга не уточняла год, а лишь предупредила друга, что он застанет день с пятью двойками. Это значит, что видение должно сбыться в ближайшее столетние. Пять двоек в дате фигурировали в 2002 и 2012 годах, а в 2022 году пять двоек в дате будут встречаться трижды каждый месяц.



