Упакованное в мешки тело нашли в колодце Новосибирска

Тело 40-летнего мужчины, упакованное в полиэтиленовые пакеты и перевязанное скотчем, нашли в колодце Новосибирска, сообщило регионально СУ СК России.

По данным следствия, в феврале 2020 года два соседа 40 и 44-х лет устроили застолье на кухне коммунальной квартиры по улице 25 лет Октября в Дзержинском районе. Постепенно общение переросло ссору, 44-летний мужчина схватил нож и начал бить им собутыльника по голове, а затем перерезал ему горло. Потерпевший умер на месте.

Фото: © СУ СК России по Новосибирской области

Убийца решил спрятать труп соседа, дождался наступления глубокой ночи, завернул тело в полиэтиленовые мешки, вынес из квартиры и сбросил в один из канализационных коллекторов на территории Дзержинского района.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО. Расследование продолжается.