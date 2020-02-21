Западные эксперты рассказали о преимуществах Су-35 перед F-15

Российский истребитель поколения 4++ Су-35 превосходит по ряду параметров американский F-15EX, к такому выводу пришли эксперты издания Military Watch.

Оба истребителя — Су-35 и F-15EX — участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. У каждого из этих самолетов есть шансы на победу, но у российского их больше из-за ряда весомых преимуществ, приводит РИА Новости выдержки из материала.

Несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром «Ирбис-Э».

Су-35 оснащен более современных вооружением, что позволяет ему отслеживать до 30 и поражать до восьми воздушных целей. В отличие от российского оппонента, американская машина не может похвастаться наличием гиперзвуковой ракеты в своем арсенале.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также «воздух-поверхность».

F-15EX — новейшая модификация американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Самолет вооружен 22 ракетами класса «воздух-воздух», современной авиаоникой и радаром AESA. В январе 2020 года ВВС США начали закупку первой партии этих машин.