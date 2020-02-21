Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО

Забайкальский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для заместителя министра ЖКХ Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Кузнецов обвиняется в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Общая сумма взяток, по мнению следователей, составила около 7 миллионов рублей.

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Один из эпизодов, по версии следствия произошел в 2016 году, когда Кузнецов занимал должность сити-менеджера Читы. Он помог одному из предпринимателей получить подряд на благоустройство территории жилого дома чиновника, его ремонт, а также приобретения мебели.

Чиновника задержали 13 февраля и избрали для него меру пресечения в виде заключения под стражей. Адвокат обвиняемого оспорил это решение, попросив поместить подзащитного под домашний арест. Но в пятницу Забайкальский краевой суд оставил постановление в силе. Кузнецов до 10 апреля будет находиться в СИЗО.