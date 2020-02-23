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Раскрыты характеристики смартфона на Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Британская компания Emperion разработала смартфон Nebulus, использующий архитектуру ARM и работающий под управлением операционной системы Windows 10 on ARM.

Устройство построено на базе разогнанной однокристальной системы Snapdragon 845. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 и графический контроллер Adreno 630. Объем оперативной памяти LPDDR4x RAM — 8 Гбайт, передает 3DNews со ссылкой на западные источники.

Ключевым достоинством устройства станет возможность запускать приложения Android без переключения между операционными системами.

По данным Ixbt.com, Emperion Nebulus сможет переключаться в режим рабочего стола через USB-C или по беспроводному каналу, используя для этого монитор. Разработчики обещают поддержку десктопных приложений для Windows, приложений из магазина Microsoft, а также поддержку приложений и игр для операционной системы Android.


Смартфон получил 6,2-дюймовый экран Cosmos Display. В тыльной части расположена система камер Emperion OptiX на основе двух 13-мегапиксельных датчиков. Разрешение фронтальной камеры — 10,5 мегапикселей.

Аппарат будет нести на борту флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счет карты microSD. Упомянут симметричный порт USB Type-C.

Главным недостатком смартфона — невозможность совершать по нему звонки в обычной сотовой сети. Производитель предлагает использовать для этого мессенджеры, так как устройство оснащено поддержкой LTE.

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