Омичи выберут имя для воспитанного в приемной семье капибары

Зоопарк городского «Детского эколого-биологического центра» попросил омичей выбрать имя для новорожденного капибары, рожденного у пары грузунов, сообщает пресс-служба администрации города.

Малыш родился в декабре у пары самых больших капибар — Капыча и Марфы. Он был очень слаб, поэтому его отдали в «приемную семью» на искусственное вскармливание.

«Два месяца маленький самец жил в доме у методиста "Экоцентра" Виктории Пропп, питался козьим молоком и искусственными смесями, а также успел съесть все запасы традесканции из оранжереи», — говорится в сообщении.

После адаптации маленький капибара какое-то время находился в карантине в ожидании отдельного вольера. Теперь он осваивается на новом месте и привыкает к «удобствам» — теплому полу и большой ванне.

Сотрудники «Экоцентра» выбирают имя малышу-капибару, в процессе могут поучаствовать омичи. Заявки и предложения можно присылать на электронную почту: 55zoopark@mail.ru до 8 марта.