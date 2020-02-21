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Омичи выберут имя для воспитанного в приемной семье капибары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-центр администрации города Омска

Зоопарк городского «Детского эколого-биологического центра» попросил омичей выбрать имя для новорожденного капибары, рожденного у пары грузунов, сообщает пресс-служба администрации города.

Малыш родился в декабре у пары самых больших капибар — Капыча и Марфы. Он был очень слаб, поэтому его отдали в «приемную семью» на искусственное вскармливание.

«Два месяца маленький самец жил в доме у методиста "Экоцентра" Виктории Пропп, питался козьим молоком и искусственными смесями, а также успел съесть все запасы традесканции из оранжереи», — говорится в сообщении.

После адаптации маленький капибара какое-то время находился в карантине в ожидании отдельного вольера. Теперь он осваивается на новом месте и привыкает к «удобствам» — теплому полу и большой ванне.

Сотрудники «Экоцентра» выбирают имя малышу-капибару, в процессе могут поучаствовать омичи. Заявки и предложения можно присылать на электронную почту: 55zoopark@mail.ru до 8 марта.

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Иркут 69

Чего ты несешь, Павлик.... кто разваливался в 2000...?И при чем тут ленд лиз...? Эти долги уже полвека...

Wojnar

Сразу после выплаты долгов Чингисхану с Батыем, а?

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

нина90

+сборы,поборы,ндс,платон! не чего не упустил?