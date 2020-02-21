НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника

Источник:
ТАСС
156 1
Фото: © Sibnet.ru

Средний чек подарка для мужчин к 23 февраля в 2020 году вырос на 18% относительно 2019 года — до 1,3 тысячи рублей, сообщается в исследовании интернет-площадки Ozon на основе заказов и поисковых запросов в преддверии Дня защитника Отечества.

«В этом году на подарок тратят на 200 рублей больше, чем в 2019 году - около 1300 рублей», — приводит ТАСС исследование Ozon.

Относительно среднего значения по году, в период с 14 по 19 февраля, на площадке выросли продажи фитнес-трекеров и спортивных часов (на 325%), электрических зубных щеток (на 517%), мужской косметики (на 300%).

Причем популярностью пользуются такие необычные мужские косметические средства, как, например, масло для ухода за бородой (рост продаж на 230%) и мужские маски для лица (рост на 190%).

«Традиционные» для главного мужского праздника носки остаются в тренде подарков и в этом году: их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии — на 313%, говорится в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАромат для мужчины: как выбрать парфюм в подарок

С 14 по 19 февраля сами мужчины чаще всего искали и смотрели большие и сложные конструкторы (рост в 2,5 раза относительно среднего значения в 2020 году), мужские аксессуары (рост в 2,2 раза (чаще всего кошельки, ключницы и рюкзаки), сертификаты на цифровые сервисы — в два раза чаще и электроинструменты — в 1,8 раз чаще относительно среднего значения в 2020 году.

По данным Ozon, часть мужчин, как и хотят, получат от женщин электроинструменты — их продажи выросли на 147% относительно среднего значения в году, продажи мужских кошельков и рюкзаков выросли соответственно на 160% и 187%, цифровые подписки на кинотеатры и игровые сервисы — продажи выросли соответственно на 150% и 130%.

Еще по теме
Новосибирский кондитер сделала торт-женщину в настоящую величину
Кузбасские осужденные возвели из снега храм Христа Спасителя
Новосибирец выиграл в лотерею более 8 млн рублей
Редкая памятная монета появилась в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Хобби и досуг
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО
Сибирь 21.02.2020 15:27
Омичи выберут имя для воспитанного в приемной семье капибары
Сибирь 21.02.2020 14:13
Глава Кузбасса пообещал травматолога на горе в Шерегеше
Сибирь 21.02.2020 14:07
Аномально теплая погода в Новосибирске сменится похолоданием
Сибирь 21.02.2020 13:44
Самое популярное
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
15947
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8988
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
5244
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
4657
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Чего ты несешь, Павлик.... кто разваливался в 2000...?И при чем тут ленд лиз...? Эти долги уже полвека...

Wojnar

Сразу после выплаты долгов Чингисхану с Батыем, а?

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

нина90

+сборы,поборы,ндс,платон! не чего не упустил?