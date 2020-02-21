Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника

Средний чек подарка для мужчин к 23 февраля в 2020 году вырос на 18% относительно 2019 года — до 1,3 тысячи рублей, сообщается в исследовании интернет-площадки Ozon на основе заказов и поисковых запросов в преддверии Дня защитника Отечества.

«В этом году на подарок тратят на 200 рублей больше, чем в 2019 году - около 1300 рублей», — приводит ТАСС исследование Ozon.

Относительно среднего значения по году, в период с 14 по 19 февраля, на площадке выросли продажи фитнес-трекеров и спортивных часов (на 325%), электрических зубных щеток (на 517%), мужской косметики (на 300%).

Причем популярностью пользуются такие необычные мужские косметические средства, как, например, масло для ухода за бородой (рост продаж на 230%) и мужские маски для лица (рост на 190%).

«Традиционные» для главного мужского праздника носки остаются в тренде подарков и в этом году: их продажи выросли на 317% относительно среднего значения в году, а мужской парфюмерии — на 313%, говорится в исследовании.

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С 14 по 19 февраля сами мужчины чаще всего искали и смотрели большие и сложные конструкторы (рост в 2,5 раза относительно среднего значения в 2020 году), мужские аксессуары (рост в 2,2 раза (чаще всего кошельки, ключницы и рюкзаки), сертификаты на цифровые сервисы — в два раза чаще и электроинструменты — в 1,8 раз чаще относительно среднего значения в 2020 году.

По данным Ozon, часть мужчин, как и хотят, получат от женщин электроинструменты — их продажи выросли на 147% относительно среднего значения в году, продажи мужских кошельков и рюкзаков выросли соответственно на 160% и 187%, цифровые подписки на кинотеатры и игровые сервисы — продажи выросли соответственно на 150% и 130%.