НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Аномально теплая погода в Новосибирске сменится похолоданием

Источник:
Sibnet.ru
204 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Похолодание придет на смену аномально теплой погоде в Новосибирской области. На фоне перепадов температуры продолжатся снегопады, и к началу рабочей недели сибиряков «порадуют» сосульки и гололед, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Происходят изменения погодных процессов: ослабевает влияние Атлантики, которая давала аномально теплую погоду с температурным фоном на 8-13 градусов выше нормы. Будет сказываться влияние воздушных масс северных широт и произойдет переход от экстремально теплой погоды к зимней норме», — прокомментировал Ягудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему зимой не заводится машина?

Ночная температура будет постепенно понижаться. В субботу -5… -10 градусов, местами до -15… -19 градусов. В воскресенье до -23, в понедельник -11 -18 градусов. Дневные температуры опустятся вслед за ночными — в субботу от 0 до -5, в воскресенье -3… -8, а в понедельник -6… -11 градусов.

В субботу и воскресенье ожидаются снегопады, что на фоне перепада температур приведет к негативным последствиям. «Ожидается ситуация весьма неблагоприятная для пешеходов: сугробы, сосульки и гололедица», — резюмировал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра.

Еще по теме
Умеренные морозы задержатся в Восточной Сибири
Названа причина аномальной зимы в России
Редкую птицу сфотографировали в Красноярском крае
Оттепель придет в Новосибирск
смотреть все
Зима #Природа #Гео
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 12
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд оставил замминистра ЖКХ Забайкалья в СИЗО
Сибирь 21.02.2020 15:27
Омичи выберут имя для воспитанного в приемной семье капибары
Сибирь 21.02.2020 14:13
Глава Кузбасса пообещал травматолога на горе в Шерегеше
Сибирь 21.02.2020 14:07
Аномально теплая погода в Новосибирске сменится похолоданием
Сибирь 21.02.2020 13:44
Самое популярное
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
15947
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8988
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
5244
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
4657
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
•
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
•
Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить
•
Стала известна средняя стоимость подарка ко Дню защитника
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Чего ты несешь, Павлик.... кто разваливался в 2000...?И при чем тут ленд лиз...? Эти долги уже полвека...

Wojnar

Сразу после выплаты долгов Чингисхану с Батыем, а?

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

нина90

+сборы,поборы,ндс,платон! не чего не упустил?