Аномально теплая погода в Новосибирске сменится похолоданием

Похолодание придет на смену аномально теплой погоде в Новосибирской области. На фоне перепадов температуры продолжатся снегопады, и к началу рабочей недели сибиряков «порадуют» сосульки и гололед, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Происходят изменения погодных процессов: ослабевает влияние Атлантики, которая давала аномально теплую погоду с температурным фоном на 8-13 градусов выше нормы. Будет сказываться влияние воздушных масс северных широт и произойдет переход от экстремально теплой погоды к зимней норме», — прокомментировал Ягудин.

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Ночная температура будет постепенно понижаться. В субботу -5… -10 градусов, местами до -15… -19 градусов. В воскресенье до -23, в понедельник -11 -18 градусов. Дневные температуры опустятся вслед за ночными — в субботу от 0 до -5, в воскресенье -3… -8, а в понедельник -6… -11 градусов.

В субботу и воскресенье ожидаются снегопады, что на фоне перепада температур приведет к негативным последствиям. «Ожидается ситуация весьма неблагоприятная для пешеходов: сугробы, сосульки и гололедица», — резюмировал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра.