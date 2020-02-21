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Умеренные морозы задержатся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умеренные морозы и отсутствие осадков ожидается в большинстве районов Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Ночью местами столбик термометра опустится до -30 градусов, днем преимущественно от -3 до -14 градусов, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Бурятии местами небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -17… -22, при прояснении -27… -32, по южным районам -11… -16 градусов. Днем -3… -8, местами -9… -14 градусов.

По Забайкальскому краю без существенных осадков, ветер северо-западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -23… -28, местами -15… -20 градусов. Днем -1… -6, местами -6… -11 градусов.

В Иркутской области умеренный снег, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -14… -19, при прояснении -24… -29, местами до -18 градусов. Днем -4… -9, при облачной погоде до -14 градусов, сообщили иркутские синоптики. 

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