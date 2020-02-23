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Академик опроверг версию об утечке вируса из китайской лаборатории

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © gov.cn

Конспирологические теории всегда сопровождают вспышки эпидемий, но инфекционные вспышки — всегда природные явления, заявил в ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Никогда бактериологическое оружие, хотя попытки его создать, и были, массово не применяли», — сказал в интервью «Российской газете». «Сделать так, чтобы погибали миллионы людей и ситуация оставалась под контролем, — нереально», подчеркнул он.

А в природе, по его словам, — эпидемии, когда умирали тысячи и даже миллионы, не редкость. «Была "испанка" в начале прошлого века - тот же грипп, только очень агрессивный. Погибло от 50 до 100 миллионов человек, по разным оценкам. Были эпидемии чумы, когда вымирала треть Европы. Эпидемии холеры», — отметил академик.

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Ученый отметил, что есть инфекции, которые изучены лучше, и человечество научилось с ними эффективно бороться. Но многообразие вирусов огромно, а их способность меняться и создавать новые комбинации осложняют возможность контролировать вызываемые ими заболевания.

«Так что вряд ли мы когда-нибудь познаем все эти закономерности. Это как научиться предсказывать возникновение ураганов, землетрясений — приближаться, повышать точность можно сколько угодно, но 100-процентное попадание вряд ли возможно. Эпидемии — те же природные явления», — пояснил Малеев.

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