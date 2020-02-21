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Появился кандидат на роль ведущего на Первом вместо Шепелева

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © mitryshepelev instagram.com/dmitryshepelev

Актер Тимур Еремеев может занять место Дмитрия Шепелева на посту ведущего программы «На самом деле».

Первый канал пока не дал официального ответа, кто станет новым ведущим программы. Но в СМИ появилась информация, что это место займет Еремеев, который становился героем скандальных выпусков «Пусть говорят», где заявлял, что он внебрачный сын народного артиста России Спартака Мишулина. Также актер вел программу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым» на Первом канале.

Ранее Дмитрий Шепелев официально заявил, что уходит с Первого канала. «Мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», — написал Шепелев в Instagram.

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Топ комментариев

Иркут 69

Чего ты несешь, Павлик.... кто разваливался в 2000...?И при чем тут ленд лиз...? Эти долги уже полвека...

Wojnar

Сразу после выплаты долгов Чингисхану с Батыем, а?

Alhazred

Там если и ехали инфицированные в автобусах, то побив камнями стекла в них, эти клоуны резко улучшили...

pepelmetal

Так вот ты какой, єдиний народ

нина90

+сборы,поборы,ндс,платон! не чего не упустил?