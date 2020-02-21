Появился кандидат на роль ведущего на Первом вместо Шепелева

Актер Тимур Еремеев может занять место Дмитрия Шепелева на посту ведущего программы «На самом деле».

Первый канал пока не дал официального ответа, кто станет новым ведущим программы. Но в СМИ появилась информация, что это место займет Еремеев, который становился героем скандальных выпусков «Пусть говорят», где заявлял, что он внебрачный сын народного артиста России Спартака Мишулина. Также актер вел программу «Семейные тайны с Тимуром Еремеевым» на Первом канале.

Ранее Дмитрий Шепелев официально заявил, что уходит с Первого канала. «Мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии», — написал Шепелев в Instagram.