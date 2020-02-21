Дело об оскорблении Коновалова рассмотрят заново

Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил решение горсуда Абакана, признавшего высказывание пресс-­секретаря «Роснефти» Миха­ила Леонтьева в отношении главы Хакасии Валентина Коновалова оскорблением, сказал Sibnet.ru адвокат Леонтьева Павел Двигун.

Леонтьев после выигранных Коноваловым выборов рассуждал о протестном голосовании в радиоэфире, где назвал главу Хакасии «дебилом». «Ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии», — высказался Леонтьев в декабре 2018 года. Коновалов подал иск в суд.

В мае 2019 года горсуд Абакана признал сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь и достоинство, деловую репутацию. Коновалов не требовал взыскать с ответчика деньги. В сентябре Верховный суд республики оставил решение без изменения.

«Кассационная инстанция отменила решение суда по иску Коновалова к Леонтьеву», — сказал Двигун.

На данный момент защита ждет мотивировочной части решения суда. Сторонам предстоит повторное рассмотрение дела, во время которого защита планирует доказать, что высказывание Леонтьева не носит оскорбительного характера, а входит в рамки допустимой критики власти.