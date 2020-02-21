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Налог на старые автобусы и грузовики предложили повысить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инициатива повышения транспортного налога на старые автомобили касается коммерческого транспорта, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Минпромторг планирует с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже, процитировал «Коммерсантъ» замглавы ведомства Александра Морозова.

Речь идет о коммерческом транспорте, уточнила пресс-служба ведомства. Количество такой техники в России превышает 3 миллиона штук.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействия на окружающую среду», — приводит ТАССсообщение пресс-службы.

Транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 миллиона легковых автомобилей класса «Евро-0», первого — 651,5 тысячи машин, второго — 2,6 миллиона машин, «Евро-3» — 4,8 миллиона машин. При этом экологический класс не установлен у 14,3 миллиона автомобилей.

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