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Силуанов посчитал «запредельной» налоговую нагрузку на бизнес

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, но снизить ее пока не удается из-за отсутствия источники компенсаций страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Сейчас мы тоже думаем над тем, как снизить налоги на труд, потому что это 30%, по сути, страховых взносов, плюс еще 13% НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр.

Чиновник напомнил, что в России основные платежи страховых взносов платит работодатель. Для бизнеса такая нагрузка является сложной, поэтому возникают разные схемы уклонения от законной оплаты труда, появляются «зарплаты в конвертах».

«Самое главное сейчас — найти источники компенсации для снижения страховых взносов», — подчеркнул Силуанов, уточнив при этом в Минфине нет готового законопроекта по данному вопросу.

Так, снижение страховых взносов на один процентный пункт будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумму чуть более 200 миллиардов рублей. При этом такое снижение страховых взносов бизнес даже не почувствует, нужны другие цифры.

Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

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