Су-24 увернулся от ракеты в небе над Сирией

Фронтовой бомбардировщик Су-24 избежал попадания ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса в небе над провинцией Идлиб в Сирии, соответствующее видео появилось в соцсети Twitter.

Принадлежность самолета остается неизвестной, так как бомбардировщики этого типа имеются в распоряжении российской группировки в Сирии и в составе ВВС республики. Опубликовавший ролик журналист предположил, что на видео российский Су-24.

Sukhoi 24 survives a thermal missile in the sky of Idlib countryside#Syria #Idlib pic.twitter.com/PuBfO6pG50 — Mohammed Ghorab (@MGhorab3) February 20, 2020

На опубликованных кадрах видно след от взорвавшейся ракеты и невредимый самолет, который удаляется от места обстрела. Минобороны пока никак не прокомментировало инцидент с бомбардировщиком.

Ранее боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в Идлибе на позиции правительственных войск. Силы Башара Асада потеряли четыре танка, однако в итоге наступление было отбито.