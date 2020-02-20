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Су-24 увернулся от ракеты в небе над Сирией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Фронтовой бомбардировщик Су-24 избежал попадания ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса в небе над провинцией Идлиб в Сирии, соответствующее видео появилось в соцсети Twitter.

Принадлежность самолета остается неизвестной, так как бомбардировщики этого типа имеются в распоряжении российской группировки в Сирии и в составе ВВС республики. Опубликовавший ролик журналист предположил, что на видео российский Су-24.

На опубликованных кадрах видно след от взорвавшейся ракеты и невредимый самолет, который удаляется от места обстрела. Минобороны пока никак не прокомментировало инцидент с бомбардировщиком.

Ранее боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в Идлибе на позиции правительственных войск. Силы Башара Асада потеряли четыре танка, однако в итоге наступление было отбито.

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