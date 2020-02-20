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Врач рассказал про смертельную опасность горячего душа

Источник:
«Вечерняя Москва»
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Фото: Kris Krug / Attribution-ShareAlike License

Людям с некоторыми заболеваниями категорически нельзя принимать горячий душ, рассказал журналистам врач-терапевт Клинического госпиталя в Москве Виктор Лишин.

Так, горячий душ нельзя принимать людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний в средней и тяжелой форме. Если у человека легкие симптомы таких заболеваний, время таких водных процедур не должно превышать 20 минут.

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При сахарном диабете в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов горячий душ противопоказан. Температура воды при подобных процедурах для больного человека должна составлять около 30-35 градусов по Цельсию.

Медик также призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей — дерматит, псориаз, высыпания и рубцы на теле. Горячий душ противопоказан и страдающим от язвы и гастрита.

«При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов», — пояснил Лишин, уточнив, что от процедуры нужно обязательно отказаться людям, у которых диагностирован варикоз и тромбоз.

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