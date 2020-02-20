Плющенко посоветовал Медведевой завершить карьеру

Фигуристке Евгении Медведевой пора завершать спортивную карьеру, заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Медведева столько лет представляла нашу страну, что мне кажется, ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Прославленный спортсмен уточнил, что двукратная чемпионка мира не способна бороться за медали на крупных турнирах. «Конкурировать с девочками с четверными прыжками невозможно. Если она хочет быть пятой, седьмой — это ее выбор», — добавил он.

Медведева побеждала на чемпионатах Европы и мира в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде-2018 фигуристка завоевала серебряную медаль в личном турнире. На ЧМ-2019 года в Японии она выиграла бронзовую медаль.