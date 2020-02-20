Названы способные уничтожить человечество подлодки

Подлодками «ядерного апокалипсиса», способными уничтожить человечество или приблизить его к концу света, являются пять типов атомных субмарин, выяснили эксперты журнала The National Interest.

Так, американская субмарина типа «Огайо» способна превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел буквально за полчаса. Еще более грозной является перспективная подлодка США типа «Коламбия», строительство которой начнется в 2020 году.

Российская субмарина проекта 955А «Борей-А» с ракетами Р-30 «Булава» на борту является одной из самых тихих подлодок с ядерным оружием. Массовый залп таких ракет способен сделать Америку «необитаемой», предупреждают специалисты.

Также издание включило в список российскую субмарину проекта 667БДРМ «Дельфин», оснащенную баллистическими ракетами «Синева». Завершает рейтинг подлодка 885М «Ясень» с крылатыми ракетами ЗМ-14 комплекса «Калибр».

ВМФ России в ближайшее время должны усилить восемь субмарин класса «Борей». На сегодня построены и вошли в состав флота три подлодки данного класса, четвертая проходит ходовые испытания.