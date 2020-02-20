Кремль признал невозможность повысить доходы россиян

Россиянам не стоит ожидать повышения доходов в ближайшее время, так как программа по борьбе с бедностью не сможет дать сиюминутных результатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень», — отметил Песков, напомнив про существование «целой программы», направленной на повышение доходов россиян.



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Комментируя вопрос о том, как прожить на 10,8 тысяч в месяц, который президенту накануне задали в Санкт-Петербурге, Песков отметил, что эта сумма ниже прожиточного минимума и минимального размера заработной платы.

«Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Согласно данным Росстата, доходы россиян падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году их рост составил символические 0,1%. По итогам 2019 года реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,8%.