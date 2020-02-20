НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику

Источник:
Sibnet.ru
413 8
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин потребовал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики, заявление прозвучало на коллегии ФСБ.

Одними из приоритетов в деятельности ФСБ должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, отметил глава государства. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

Путин призвал спецслужбы использовать весь опыт для выявления преступных схем в финансовой сфере и налогообложении, а также топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.

Кроме того, президент потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов «не формально, а по делу».

Еще по теме
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
Пострадавшие от паводка районы Приангарья дополнительно получат 3 млрд
Цены на золото рекордно подскочили из-за коронавируса
Полиция назвала стоимость фальшивой пятитысячной купюры
смотреть все
Экономика #Деньги #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
•
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Названы способные уничтожить человечество подлодки
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пострадавшие от паводка районы Приангарья дополнительно получат 3 млрд
Сибирь 20.02.2020 17:52
Новосибирский дом ветеранов проверят после данных об издевательствах
Сибирь 20.02.2020 17:36
Спецназ под Новосибирском в метель захватил машины на учениях
Сибирь 20.02.2020 17:19
Осужден виновник обрушения трапа с пассажирами в Барнауле
Сибирь 20.02.2020 17:09
Самое популярное
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8664
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4942
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4811
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
3656
Обсуждение (8)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику
•
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
•
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
•
Названы способные уничтожить человечество подлодки
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

Uynachalnica

20 лет на раскачку и не срок савсем!

WSG0600-164-164

Те же 10 000..., но в долларах😀

Иркут 69

Имитация бурной деятельности или бег на месте. 🤓Водевиль в трех частях. Режиссёр тот же, сюжет неизменен,...

-Керя-

Когда я вижу человека которому ничего не нужно.Я понимаю что ему нужно всё. (Олег Табаков)