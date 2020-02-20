Путин приказал спецслужбам очистить от криминала экономику

Президент РФ Владимир Путин потребовал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики, заявление прозвучало на коллегии ФСБ.

Одними из приоритетов в деятельности ФСБ должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции, отметил глава государства. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

Путин призвал спецслужбы использовать весь опыт для выявления преступных схем в финансовой сфере и налогообложении, а также топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.

Кроме того, президент потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов «не формально, а по делу».