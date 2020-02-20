Google выпустила новую версию Android

Google официально выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, ее уже можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel 2 XL и заканчивая новейшими моделями.

Предварительный релиз нужен для того, чтобы разработчики могли заранее оценить все новшества операционной системы, протестировать функции и отправить компании отзывы, пишет портал 9to5Google.

Одно из ключевых новшеств — возможность предоставлять приложениям доступ к микрофону, камере и геолокации только на время работы приложения, то есть фактически одноразово. Также повышена безопасность хранения и передачи информации.

Android 11 имеет расширенную поддержку биометрической аутентификации, в операционную систему добавили поддержку анимированных картинок HEIF, которые занимают меньше места по сравнению с GIF.

Ожидается, что официальная презентация Android 11 может состояться в мае 2020 года в рамках ежегодной конференции Google. Предварительную версию можно загрузить на сайте разработчиков.