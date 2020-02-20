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Lada оказалась самой исчезающей машиной Британии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Christo / CC BY-SA 4.0

Lada Riva оказалась самым редким ретро-автомобилем в Великобритании, количество машин на дорогах не превышает 50 штук, сообщил журнал Retro Cars.

Lada Riva в Великобритании осталось всего 49 штук, приводит Retro Cars данные Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA). Это наиболее редкая модель из популярных в 1980-1990 годах.

Также мало на дорогах страны Alfa Romeo 146 (89 машин), очень мало Rover 800 (439), Peugeot 309 (409), Nissan Bluebird (324), Citroen BX (286) и Fiat Uno (218).

Среди «исчезающих» авто — только машины массового производства с унифицированным дизайном. Редактор Retro Cars Крэг Четем объяснил это тем, что такие автомобили воспринимались как функциональные вещи и их не берегли, а при поломках меняли на новые.

Riva — название для экспортных ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Они оснащались бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1,2, 1,3, 1,5 и 1,6 литра, которые сочетались с четырехступенчатой, а позднее с пятиступенчатой «механикой». Спидометр Riva был размечен в милях.

До 1997 года, когда АвтоВАЗ прекратил экспорт в страны с левосторонним движением, в Соединенном королевстве было продано около 350 тысяч Lada.

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