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Осужден виновник обрушения трапа с пассажирами в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Belonogow / CC BY-SA 3.0

Экс-начальник службы спецтранспорта, выпустивший на полосу неисправный трап, с которого в аэропорту Барнаула рухнули пассажиры, приговорен к ограничению свободы, сообщает Генпрокуратура.

Инцидент произошел 12 февраля прошлого года. При посадке на рейс Барнаул — Москва самолета «Уральских авиалиний», шесть пассажиров упали с трапа. Четверо обратились в больницу. Самолет вылетел в пункт назначения только через два часа. Уголовное дело возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Фигурантом дела стал теперь уже бывший начальник службы спецтранспорта АО «Авиапредприятие Алтай». Суд вынес вердикт, что 12 февраля он выпустил в эксплуатацию технически неисправный самоходный трап. Во время наземного обслуживания площадка трапа сложилась, и люди упали на перрон с высоты более трех метров. Одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

Если после произошедшего сообщалось о шести рухнувших людях. В информации Генпрокуратуры речь идет о пяти пассажирах.

Приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины, пожилой возраст, суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с обеспечением надлежащего технического состояния транспортных средств на два года.

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