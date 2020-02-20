Китайцам запретили въезд в Россию из-за коронавируса

Граждан Китая с 20 февраля перестали пропускать через границу России, соответствующее распоряжение ранее подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Ограничительная мера касается практически всех граждан КНР, вне зависимости от цели приезда.

«Это связано с увеличением количества приезжающих из КНР», — пояснила глава оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова.

Временно не будут пускать приезжающих на работу, с целью ведения бизнеса и торговли, студентов, туристов и граждан, имеющих для визита частные цели. Также временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию китайцев.

При этом предполагается корректировать правила по ограничению въезда по мере изменения ситуации с коронавирусом. Россия будет информировать Китай обо всех изменениях по дипломатическим каналам.

Для китайских студентов, обучающихся в России и попавших под ограничения, будет организовано дистанционное обучение. Отмечается, что данная ситуация не окажет влияния на общий объем изучаемых учебных программ.