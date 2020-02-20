РЖД вложит миллиарды в Алтай

«Российские железные дороги» в 2020 году инвестируют не менее 5,8 миллиарда рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры в Алтайском крае, сообщает правительство края.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Алексадр Грицай отметил, что в крае все потребности региона в железнодорожных перевозках удовлетворяются в полном объеме. Продолжается обновление пригородного пассажирского парка. В ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов компании «Алтай-Пригород».

«В соответствии с инвестиционной программой компании «РЖД» на 2020 год планируется поставка еще 19 пассажирских вагонов для организации пригородных перевозок. Кроме того, продолжается работа по организации курсирования современного электропоезда «Ласточка», — сказал он на встрече с губернатором Виктором Томенко.

Он добавил, что ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса станции Барнаул, фактически строительство начнется уже в следующем году.

Уточняется, что в прошлом году «РЖД» инвестировала в регион 5 миллиардов рублей.