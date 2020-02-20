Журналиста ГТРК сбила машина в Красноярске при попытке взять интервью

Журналиста ГТРК сбили в Красноярске, когда он пытался взять интервью, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, житель Красноярска на автомобиле Mercedes на улице Чернышевского, 75а, во время попытки взять у него интервью сбил журналиста телеканала «Россия» Павла Брыкина. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

По данным местных телеграм-каналов, за рулем автомобиля Mercedes был скандально известный помощник «авторитета» Анатолия Быкова Алексей Талюк.