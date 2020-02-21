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Фильм дня: «Король говорит!»

Источник:
Sibnet.ru
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История британского короля Георга IV вдохновляет зрителей, показывая, какие жесткие требования предъявляют к главной персоне государства.

В основе исторической драмы «Король говорит!» лежит история становления британского короля Георга VI. Из руководителя страны он превращается в символ борьбы Великобритании и стран Британской империи против нацистской Германии во Второй мировой войне. Важно в фильме и рождение крепкой дружбы между простым учителем и великим учеником, хотя на деле сложно сказать, кто из них более значимая персона.

Дело в том, что Георг VI всю жизнь заикался. Недуг крайне мешал королю завоевать любовь своего народа, а уж тем более вдохновить на что-то. Ни один профессиональный логопед не помог Георгу, пока за дело не взялся актер-самоучка Лайонел Лог. Непростой учитель делал все не так, как профессионалы, но смог добиться ошеломительного результата.

Фильм хорош не только своей исторической составляющей. Он действительно вдохновляет зрителя на работу над собой, ведь в картине четко прослеживается связь успеха с умением подать себя, найти нужные слова и умело их преподнести.

Кроме смысловой части, фильм порадует и актерским составом. Главную роль исполнил Колин Фёрт, а логопеда-самоучку сыграл Джеффри Раш. Режиссер фильма — Том Хупер, ставший лауреатом «Оскара» за работу «Король говорит!» в номинации «Лучший режиссер».





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